«Газпром» подписал документы с Украиной о продолжении транзита газа

31.12.2019, 11:46, Новости дня

«Газпром», «Нафтогаз Украины», оператор газотранспортной системы Украины и Минюст страны подписали документы, позволяющие продолжить транзит газа после 31 декабря.

Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины на 225 млрд кубометров газа сроком на пять лет. В 2020 году — 65 млрд, в 2021—2024 годах — по 40 млрд.

В рамках контракта Украина получит более $7 млрд, отметил президент страны Владимир Зеленский.

Как отмечает «Интерфакс», «Газпром» и «Нафтогаз Украины» заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года.

Ранее «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.



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