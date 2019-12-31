Мнение: Рублемин

Человек управляется деньгами — это факт, который особенно верен для тех, кто его с негодованием отрицает. Сейчас нас с вами ждут новогодние каникулы — самое время задуматься, что было бы, если бы мы перестали работать и сделали эти каникулы бесконечными.

Природа создала для управления человеком систему гормонов — так, к примеру, дофамин отвечает за удовольствия, серотонин помогает справляться с болью, а окситоцин сближает нас с другими людьми и животными. Сейчас к этим гормонам и нейромедиаторам добавился ещё один мощный препарат — рублемин. Поведение обычного человека замечательно управляется его стремлением зарабатывать деньги и потребностью тратить их.

Многие мечтают разбогатеть, чтобы перестать работать и начать швырять деньги на разную роскошь. Это так же глупо, как мечта ребёнка о ящике мороженого и бесплатных билетах в кино — эйфория от исполнения такой мечты продлится не дольше нескольких часов. Уже к вечеру станет ясно, что мороженое вызывает отвращение, а смотреть восьмой по счёту фильм за день нет ровным счётом никакого желания.

Вот типичнейшая история победителя лотереи, выигравшего около 800 миллионов рублей:

https://lenta.ru/news/2019/11/16/mda/

Купив себе пару спортивных автомобилей и исполнив прочие свои мечты, бывший уборщик мусора начал пить, пристрастился к наркотикам, развёлся с женой и рассорился со всеми родными. В итоге он прокутил все деньги и лишился всего своего имущества, включая дом. Сейчас, когда уровень рублемина в его кошельке вернулся к норме, мужчина работает на шахте по 70 часов в неделю и снова чувствует себя счастливым.

Такой или примерно такой путь проходят 90% победителей лотерей, — то есть практически все, кроме тех, кто оставляет выигрыш нетронутым, продолжая жить прежней скромной жизнью и работая на прежней работе рядовым водителем или строителем. Выдать неподготовленному человеку кучу денег — это примерно то же самое, что и вколоть неподготовленному человеку дозу наркотика, чтобы поднять у него уровень дофамина. Вначале уровень дофамина поднимется и жертве будет очень хорошо. Потом наступят известные всем последствия.

Попытки раздавать людям незаработанные деньги иначе, — в виде пособий размером с зарплату, к примеру, — также не приводят ни к чему хорошему. Доказано американскими гетто и живущими там потомственными безработными. У денег есть вполне определённая функция: побуждать людей к полезной деятельности. Если выключить эту функцию, оставив при этом все соблазны, связанные с потреблением, неподготовленный человек идёт вразнос. Если отменить деньги на государственном уровне, заменив их талонами на продовольственные пайки, как пытались сделать кое-где в XX веке, вразнос могут пойти целые страны.

Из этого всего следуют два практических вывода.

Вывод первый. Игра в лотерею — ещё более глупое занятие, чем даже следует из математической статистики. Если вы проиграете, вы проиграете. Если вы выиграете, ваша победа почти наверняка обернётся для вас настоящей катастрофой, и единственным надёжным способом эту катастрофу предотвратить станет отказ от использования выигрыша.

Вывод второй. Нет смысла платить, чтобы кто-то ел за тебя в ресторане, учился за тебя в институте или любовался за тебя рассветом — вы не станете от этого сытым, образованным и эстетически удовлетворённым.

Деньги устроены таким образом, что единственный надёжный способ их получить — развить своего персонажа до того уровня, когда он будет их самостоятельно зарабатывать в достаточном количестве. Надеяться на «халяву», — выигрыш в лотерею, наследство от американского дядюшки, пробуждение доброго дедушки Ленина, — не стоит. Даже если каким-то чудом халява и залетит в вашу форточку, сбой в рублеминовой системе организма почти наверняка или заставит вас растратить всё незаработанное вами богатство, или как минимум сделает вас несчастным.

Источник: Место для дискуссий

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