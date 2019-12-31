Мнение: Смотрим в будущее с оптимизмом, не откладывая далеко боксерские перчатки

Ещё один год…
Когда он только начинался, то был полон надежд и ожиданий. К его концу стало очевидным, что в следующем опять предстоит надеяться и ждать. Вопреки всем объективным предпосылкам к тому, что легко не будет.
На Украине все также будет процветать галицкий нацизм. И президент Зеленский палец о палец не ударит, чтобы остановить его растущее влияние на умы и доминирование во всех сферах жизнедеятельности страны. А значит, хороших новостей оттуда ждать бессмысленно
Донбасс продолжит бороться, все больше интегрируясь с Россией. Будет непросто. И не только потому, что над республиками продолжит нависать украинская тень. Но даже очень маленький шажок в противоположную от тени сторону — это движение, ведущее из тьмы к свету.
Наши западные партнеры продолжат раскладывать свой запутанный пасьянс, в котором правила меняются прямо на глазах. И конечный результат почти всегда не совпадает с изначальными целями. Европа, разрываясь между Москвой и Вашингтоном, местами будет демонстрировать шпагат на крышах встречных поездов, закатывать очередные истерики, устраивать пляски под чужие дудки и пытаться всех обмануть, стараясь остаться при своих интересах.
Три знаковых события будущего года определят текущую повестку на несколько лет. День Победы в Москве, запуск СП-2 и выборы в США.
Что касается последних, то питать особых иллюзий не стоит. Менять риторику и отменять санкции никто не собирается. Но если выбирать из двух зол, то Трамп, разумеется, зло меньшее. Плюс, он бизнесмен, а не русофоб. Что, в сложившейся ситуации, является его неоспоримым преимуществом.
Впрочем, кто бы ни стал новым президентом США, текущее положение дел в России и ее перспективы зависят исключительно от неё самой. От ее желания двигаться дальше своим курсом. От наличия сил справиться со всеми внутренними и внешними проблемами. От ее веры в правильность своих действий и мудрости в принятии решений.
Да, это чертовски сложно. Да, всегда будут находиться те, кто будет сбивать нас с этого пути, ставя подножки и заставляя отвлекаться на всякого рода мелочи. Но все это — лишнее доказательство того, что курс выбран правильно. И отклоняться от него нельзя.
В общем же и целом все будет по-прежнему. Грета Тунберг и Навальный. «Радио Свобода» и новые выпуски журнала «Дилетант». Безумные новости из Украины и твиттер Трампа. Польский гонор и украинские фантомные боли по Крыму. Донбасс и внутренняя безопасность. Санкции и конспирология. Междоусобицы и международные скандалы. Палки в колёса и достижения вопреки всему.
Ещё будет Олимпиада, пережить которую тоже понадобятся силы и мудрость. Которых, к сожалению, нам иногда не хватает.
Однако, главным в году наступающем будет то же, что было и в году уходящем: борьба. Бесконечная борьба с внешними недоброжелателями и внутренними демонами. Пока мы неплохо справляемся. Но расслабляться нельзя. Иначе съедят. Потому смотрим в будущее с оптимизмом, не откладывая далеко боксерские перчатки. Ибо в наступающем году они нам понадобятся не реже, чем в году уходящем.
С чем я всех нас и поздравляю!
Юлия Витязева, специально для News Front
Источник: Конт
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