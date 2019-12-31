Нафтогаз поблагодарил США за санкции против «Северного потока – 2»

Нафтогаз в релизе о заключении с Газпромом соглашения по транзиту российского газа поблагодарил Соединенные Штаты и Еврокомиссию за «поддержку энергетической безопасности».
«Мы благодарны Европейской комиссии за ее последовательную позицию, свидетельствующую о признании надежности и эффективности украинской ГТС, а также американским партнерам за поддержку энергетической безопасности на европейском континенте», – сообщил глава компании Андрей Коболев, слова которого приводятся на сайте Нафтогаза.
В компании заверили, что заключение сделки стало возможным благодаря разъяснению Киевом «рисков строительства «Северного потока – 2» и введению Вашингтоном санкций в отношении российского газопровода. Кроме того, Нафтогаз сообщил о собственной «эффективной работе» в арбитражных судах.
Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.
Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Киевом урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит российского газа продолжится на условиях, устраивающих все стороны.
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