Шредер жестко раскритиковал санкции против «Северного потока – 2»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер жестко раскритиковал американские санкции против трубопровода «Северный поток – 2», назвав их вмешательством во внутренние дела ФРГ.

«США хотят определять, с кем мы можем вести торговлю, а с кем нет. Мы не должны принимать это. Мы не 51-й штат США», – сообщил Шредер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, передает РИА «Новости».

Он назвал санкции США против «Северного потока – 2» «своевольными», а также вмешательством во внутренние дела Германии, каких он «не наблюдал с момента воссоединения». По словам Шредера, действия США направлены не только против торговых отношений с Россией, но и с Китаем и Ираном.

«Разве мы принимаем в бундестаге санкции против США в рамках закона о поддержке прав человека на американо-мексиканской границе? Причины для этого нашлись бы», – сообщил Шредер.

Тем временем Нафтогаз в релизе о заключении с Газпромом соглашения по транзиту российского газа поблагодарил Соединенные Штаты и Еврокомиссию за «поддержку энергетической безопасности».

Россия и Украина вечером в понедельник подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года. Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.





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