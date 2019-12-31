Автоновости: BMW снимет с производства монументальный дизель

Самый мощный баварский мотор на тяжелом топливе отправят в отставку, и преемников у него не будет. Двигатель, оснащенный четырьмя турбинами, признан чересчур сложным, дорогим и экологически неприемлемым, но на это у BMW ушло четыре года.

Трехлитровая рядная "шестерка" B57D30S0 с квадронаддувом у BMW появилась в 2016-м году. Развивает она 400 л.с. и 750 Нм крутящего момента и устанавливается (пока) на топовые версии седана и универсала 5 серии, седан BMW 750d и кроссоверы X5, X6 и X7 с индексом M50d.

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По данным издания BimmerToday, этот мотор занимает лидирующие позиции по продажам среди баварских дизелей, так как обеспечивает завидную динамику и запас тяги при относительно скромном расходе топлива. Седан BMW M550d xDrive способен набрать первые 100 км/ч за 4,4 секунды, уложившись при этом в 6,1-6,3 л топлива на 100 км.

Однако, как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, производство этого мотора прекратится уже летом 2020 года. Соответственно, вышеперечисленные модели лишатся версии M50d. Связано такое решение с ужесточающимися экологическими нормами по содержанию вредных веществ в выхлопе автомобилей. Создавать новый мотор с сопоставимой отдачей в BMW пока не планируют: позицию самого мощного дизеля в гамме сохранят за версией того же мотора с двойным турбонаддувом, которая почти на 70 л.с. слабее.

Впрочем, не исключено, что в будущем баварцы вернутся к идее производства 400-сильного мотора на тяжелом топливе: дизель может превратиться в "мягкий гибрид" либо получить систему электронаддува.

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