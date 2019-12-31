Умер создатель бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

В возрасте 91 год скончался руководитель работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк. Об этом 30 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в авиационных кругах.

По данным источников, Валентин Иванович Близнюк умер на 92-м году жизни.

Близнюк — советский авиаконструктор, лауреат Государственной премии СССР. Он родился 12 апреля 1928 года. Близнюк работал в опытно-конструкторском бюро имени Туполева. Именно там он руководил работами по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

Кроме того, Близнюк внёс значительный вклад в разработку первого в мире сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144 — был начальником отдела «Общих видов» этого проекта, затем заместителем главного конструктора.

В последние годы Валентин Близнюк работал в качестве главного конструктора, а позднее — советника генерального директора ПАО «Туполев». Руководил работами по модификации, модернизации и дооснащению комплекса Ту-160, благодаря которым он до сих пор считается самым мощным в мире. Кроме того, под его руководством разрабатывался проект грузового самолёта Ту-330.

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