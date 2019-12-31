Коммунальщики приготовили жильцам «злой» подарок

Сотрудники УК «Жилищник» пригрозили отключить канализацию «современным оборудованием», съехидничав, что этот Новый год жильцы запомнят надолго.

Недоброе поздравление с Новым годом появилось в нескольких домах Москвы. Креативными оказались московские коммунальщики, которые расклеили в подъездах новогоднюю «открытку». В ней коммунальщики, играя на теме Нового года, призывают задолжавших за их услуги жильцов выплатить положенные суммы — под угрозой отключения канализации «новейшим оборудованием».

«Встретить Новый год и провести новогодние праздники без канализации — это подарок, который запомнится вам и надолго останется в ваших воспоминаниях»,

— ехидно отмечают коммунальщики в объявлении.

Жильцы назвали его «злым» подарком, а у некоторых он и вовсе вызвал негодование.

Москвичка Анастасия Красильникова даже решила разместить эту праздничную «листовку» от районной управляющей организации «Жилищник» на своей странице в Facebook.

«Это объявление висит в доме, в котором живут мои родители. Никто не знает, в каких нормативных документах за ГБУ „Жилищник“ закреплено право угрожать жильцам, причем с таким садистским удовольствием?» — недоумевает Красильникова.

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