Самая добрая фотография 2019 года

К сожалению, автор трогательного фото, нам неизвестен.
Это собака Кора Роуз, у нее двойная ампутация лапок. Фотографу удалось запечатлеть момент, где она прыгает на задних лапах, разглядывая, как Зак Скоу ремонтирует ее машину для передвижения по улице Вашингтона, округ Колумбия,15 мая 2019 года
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