Что стоит за действиями опубликовавшей тошнотворные фото Кудрявцевой

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Последнее: Президент Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» челябинских спасателей, работавших при ЧП после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска Челябинской области, следует из текста указа, опубликованного на портале правовой информации. Всего глава государства наградил пять человек, среди них: начальник подразделения поисково-спасательного отряда Магнитогорска Евгений Корягин, спасатель поисково-спасательного отряда города Златоуста Анатолий Лихачев и замначальника […]
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