Минэнерго Украины назвало ожидаемый доход от транзита газа

Ежегодный доход Украины от транзита российского газа в Европу будет составлять 2-3 млрд долларов, считает министр энергетики страны Алексей Оржель.
По мнению Оржеля, при учете, что «украинская газотранспортная инфраструктура остается полностью задействованной, а новые маршруты доставки газа в Европу еще длительное время могут быть не реализованы», Украина будет получать за транзит газа «в течение следующих пяти лет ориентировочно 2-3 млрд долларов ежегодно», передает РИА «Новости».
Напомним, вечером в понедельник, 30 декабря, РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.
Сделка обеспечит продолжение транзита с 1 января.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Киевом урегулированы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь.
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