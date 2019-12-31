Ребенок потерял пальцы при взрыве петарды на Кубани

В станице Староминской на Кубани у ребенка в руке взорвалась петарда, он остался без трех пальцев, сообщил главный врач Староминской центральной районной больницы Юрий Демидов.
«Состояние стабильное. Три пальца потерял, к сожалению. Это взрывная травма (…) Новый год проведет в больнице», – передает РИА «Новости» слова Демидова.
По его словам, мальчик проведет в больнице около недели, потом его переведут на амбулаторное лечение.
Напомним, в воскресенье в Подмосковье погиб поджигавший петарду мужчина.
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