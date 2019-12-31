Мнение: Почему в ЖЖ любят поговорить про СССР?

Не скажу, что сильно удивлен, но все-равно недоумеваю, почему в ТОП 2019 года самых обсуждаемых записей в моем журнале — тексты, связанные с СССР?

«Беспредел в казарме» и «Кто должен защищать Родину?» лишь на 4-5 местах.

На третьем месте запись «СССР вернулся в Россию…».

А вот на вершине моего личного ТОПа записи, к которым написано более 1000 комментариев, «Почему развалился СССР» и «Чем меня кормили в СССР»…

У меня нет разумных объяснений этому парадоксу. Я еще могу понять старичков типа меня, вспоминающих СССР. И не потому что в СССР было лучше или хуже. А потому что в СССР мы были молодыми, здоровья было – хоть отбавляй, хвори и недуги не терзали… И жили мы или «здесь и сейчас», или будущим, а не оглядываясь в прошлое…

Поэтому-то мне и не понятно, почему СССР так интересен молодежи? Или в ЖЖ нет молодежи? И даже те, кому всего 25-35 лет, в душе-то уже давно 70-летние старички?

Источник: Ирек Муртазин

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