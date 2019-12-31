Задача №1: Гончарук намерен «сшить» дорогами Украину

В 2020 году в Украине нужно построить 4000 километров дорог. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу «Украина 24» 30 декабря.

«Это не верхний предел, это вопросы, в частности, насколько удастся привлечь к выполнению задач подрядчиков качественных, в том числе с международными деньгами», – отметил он.

По словам премьера, есть несколько «амбициозных проектов», в частности запорожский мост, который находится «на особом счету».

«Нам нужно построить новую фактически дорогу из Киева в Днепр. Там есть такой участок большой, который уже начинает строиться, и за следующий год мы должны как минимум очень серьезно продвинуться, если вообще не полностью его построить – от Решетиловки до Днепра», – рассказал он.

Премьер отметил, что нужно, чтобы из Киева в Днепр и Запорожье, а оттуда в Мариуполь, можно было доехать значительно быстрее, чем сейчас.

«Дорогами нужно сшить страну, это задача, очевидно, что №1 на следующий год», – резюмировал Гончарук.

«Мы обновили команду в «Укравтодоре». Сейчас там молодой, порядочный, профессиональный менеджер, который полностью меняет команду по Украине. Первое задание – убрать оттуда коррупцию», – отметил Гончарук.

По его словам, с руководящих должностей уволены уже десятки человек.

«В областях были «междусобойчики», тендеры отдавали своим, качество работ принимали закрывая глаза на дефекты и недоработки. На дорогах в Украине десятилетиями воровали, поэтому у нас такие плачевные результаты», – сказал премьер.

На следующий год в бюджете предусмотрено 31,5 миллиарда гривен на ремонт и строительство дорог.

В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта: №2661 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» и №2660 «О внесении изменений в закон Украины о государственном бюджете Украины на 2020 год». Их принятие позволит «Укравтодору» привлечь дополнительное финансирование в размере дополнительных 20 млрд под государственные гарантии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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