Вера Брежнева оценила прошедший 2019 год: «Обалденный по всем фронтам»

Вера Брежнева оценила прошедший 2019 год как «обалденный по всем фронтам».Она подвела итоги в Instagram-аккаунте и пожелала почитателям её таланта крепкого здоровья.

Небольшой пост звезды с коротким определением своих достижений порадовал всех своим оптимизмом и надеждой на то, что новый год будет еще успешнее. На фотографии певица выглядит, как всегда свежо и привлекательно. Внешность позволяет ей не прибегать к особому макияжу, а минимум косметики только подчеркивает красоту знаменитости.

В своих ответных сообщениях фолловеры не пожалели комплиментов и добрых пожеланий для любимой исполнительницы. Они ждут новых прекрасных песен в её исполнении.

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