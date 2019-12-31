В Башкирии родители обнаружили умершей 8-месячную дочь

В утреннее время суток 29 декабря в одном из населённых пунктов Башкирии родители обнаружили в кроватке тело умершей 8-месячной дочери. На данный момент причина смерти ребёнка остаётся неизвестной.
Согласно информации интернет-портала «КП-Уфа», явных физических повреждений, которые могли стать причиной смерти, на теле девочки прибывшие на вызов стражи правопорядка не обнаружили. Сообщается, что тело дочери без признаков жизни увидели мать и отец. В дальнейшем судмедэкспертам предстоит выяснить, что именно привело к гибели ребёнка.
Подобный случай произошёл в начале декабря текущего года в расположенном в Абзелиловском районе населённом пункте Аскарово. Тогда родители обнаружили мёртвым 4-месячного сына. Позже выяснилось, что ребёнок задохнулся во сне.
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