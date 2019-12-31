Александр Лукашенко появился на людях с новой спутницей

Белорусский лидер с
задором выполнил все танцевальные движения. Вопреки ожиданиям, Александр
Лукашенко танцевал не с прошлогодней парнершей, «Мисс Беларусь» 2018
года Марией Василевич.
На сей раз пару Александру Лукашенко составила ведущая
государственного телеканала «Беларусь 1» Полина Шуба, сообщает tut.by. Примечательно, что
на днях медийщицу назначили заместителем руководителя отдела выпуска Агентства
теленовостей Белтелерадиокомпании.
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