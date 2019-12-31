Украинка Анна Музичук стала вице-чемпионкой мира по блицу

31.12.2019, 11:06, Новости дня

Украинка Анна Музычук заняла второе место на чемпионате мира по шахматам в блице, который прошел в Москве, сообщает Tribuna.com.

Турнир проходил в 17 туров, украинка набрала 12,5 баллов и на 0,5 балла отстала от победительницы – россиянки Катерины Лагно. Третье место заняла китаянка Тан Жонгуй.

Другая украинка Наталья Жукова набрала 10,5 очка и заняла 18-е место, а сестра Анны – Мария Музычук, расположилась на 36-й позиции.

Блиц в шахматах – игра с контролем три минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Украинка Анна Музычук заняла второе место на чемпионате мира по шахматам в блице, который прошел в Москве, сообщает Tribuna.com. Турнир проходил в 17 туров, украинка набрала 12,5 баллов и на 0,5 балла отстала от победительницы – россиянки Катерины Лагно. Третье место заняла китаянка Тан Жонгуй. Другая украинка Наталья Жукова набрала 10,5 очка и заняла 18-е место, а […]

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