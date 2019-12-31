Адвокаты экс-беркутовцев призвали Зеленского дать «адекватную оценку» событиям Революции достоинства

Адвокаты обвиняемых в расстрелах на Институтской в феврале 2014 года экс-беркутовцев, которых передали в ОРДЛО в рамках обмена, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть события Революции достоинства и дать им «адекватную правовую оценку». Заявление адвокатов Стефана Решко, Игоря Варфоломеева и Александра Горошинского обнародовано на странице последнего в Facebook.

Они подчеркнули, что во время обмена на президента и самих экс-беркутовцев – Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру – «вылились тонны информационной грязи и упреки в измене».

«Для наших подзащитных это решение было не менее сложным, чем для вас. Ключевым обстоятельством, что обусловило его принятие, было не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны Генпрокуратуры и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает, что дело политическое», – говорится в тексте обращения.

Адвокаты называют дискриминацией тот факт, что активистов Евромайдана «освободили от ответственности», а правоохранителям в ответ устроили «инквизицию». Они считают предубеждением позицию многих украинцев на события Революции достоинства.

По мнению защитников, постмайданные политики на протяжении пяти лет «систематически героизировали Майдан и дискредитировали всю правоохранительную систему страны».

«В основе дела Майдана лежит политическая составляющая, поскольку эти события стали поводом для смены политической власти в стране способом, не предусмотренным Конституцией, а потому и решение дела Майдана в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 года обществом, с юридической точки зрения – в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения наших подзащитных или объявление амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов. Этим надо наконец подвести черту и перестать делить страну на Майдан и Антимайдан», – говорится в обращении.

Адвокаты добавили, что основанием для обмена экс-беркутовцев стали «безысходность и безнадежность».

Відкритий лист Президенту УкраїниЗахисників Київського спец підрозділу міліції особливого призначення «Беркут»… Posted by Александр Горошинский on Esmaspäev, 30. detsember 2019

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергей Тамтура и Александр Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

Экс-беркутовцев обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками «ДНР» и «ЛНР» проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

В интервью «Россия 24» Аброськин и Зинченко сказали, что оружие на Майдане не применяли, более того, по милиции стреляли с крыши киевской филармонии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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