Мнение: Чем запомнился 2019-й год

О событиях, которыми запомнился 2019-й год.

Список сугубо субъективен и отражает исключительно личное восприятие.

Что-то мог забыть или упустить — можете добавлять значимые с вашей точки зрения события в комментарии.

1. Россия



Страшная катастрофа в Шереметьево с десятками погибших. Сначала пытались валить на "Сухой Супер Джет", но расследование выявило фатальную ошибку пилота.



В этом году открылось железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. Небываемый мост таки бывает.

А какая там чудесная подсветка. Проект оказался эпичным во всех смыслах, пожалуй это главный инфраструктурный проект последних лет.



Либеральные протесты в Москве по поводу недопуска кандидатов на выборы. Несмотря на шумиху, аресты и уголовные дела, гора родила мышь — ЕР как управляла Мосгордумой, так и управляет.

Но в итоге оказались довольны почти все, разве что кроме тех, кому впаяли сроки.



Россия продолжает наращивать ледокольный флот с прицелом на эксплуатацию Северного морского пути. На Западе это не всем нравится и там тоже активизировали строительство ледоколов, попутно подвергая сомнению претензии России на полный контроль прилегающих арктических территорий. В 20х годах эта тема будет все чаще всплывать в новостных сводках.



В стране увеличилось число арестов чиновников за коррупцию и взяточничество.

Практически каждую неделю можно было слышать про то, что Следственный Комитет или ФСБ повязали очередного мэра, чиновника и подрядчика.

Завели дело даже на бывшего министра Абызов.



В этом году США демонстративно вышли из договора по ДРСМД. Гонка ракетно-ядерных и гиперзвуковых вооружений уже вовсю идет.

На очереди СНВ-3. США уже ведут работу по выходу из договора.



Еще одна трагедия произошла на Северном Флоте. Пожар на сверхсекретном "Лошарике". Погибло 14 моряков.



Уже традиционно год не обошелся без масштабных военных учений с закосом под "Запад-81". На этот раз это были учения "Центр-2019".

В Восточной Европе США проводят свои учения, почти без остановки, попутно наращивая численность своей группировки в Восточной Европе. Ситуация на западных границах прямо скажем тревожная.



Продолжают неспешно закручивать гайки в интернете. Процесс этот ожидаемый — Россия уверенно идет в сторону контролируемого ру-сегмента по облегченному китайскому варианту.

Впрочем, "свободный интернет" на сегодня в любом случае очевидный миф — речь может идти лишь о том, кто и как контролирует.



Несмотря на скепсис и шутки, Робот Федор таки полетел в космос и потусовался на МКС.

Не только же Маску машины в космос для пиара запускать. Пожалуй главная пиар-удача Рогозина в уходящем году, на фоне серьезных проблем с космодромом "Восточный" и общими проблемами в отрасли.



Масштабные пожары в Сибири наглядно показали последствия деятельности черных лесорубов и провальной реформы Лесного Кодекса.

Впрочем, горело не только в России — столь же масштабные пожары в 2019 году произошли в США и Бразилии, где причиной также были хишническая вырубка леса или пофигистическое отношение к пожарной безопасности.



Грузинская русофобская истерика привела к закрытию авиасообщения России с Грузией. Из-за оттока туристов Грузия потеряла несколько сотен миллионов долларов и теперь упрашивает Россию восстановить полеты.

Клоунов с "Рустави-2" обматеривших Путина в прямом эфире погнали с канала, а собственника сменили. В общем, пытаются извиниться, но так, чтобы не извиняться.



Продолжились неприятности с авианосцем "Адмирал Кузнецов". Сначала утонул плавдок ПД-50, а в конце года на авианосце еще и пожар произошел.

Прямо скажем плохой год для корабля, который использовали как очевидную мишень для насмешек, хотя дело там скорее не в корабле, а в организации ремонтно-модернизационных работ.



Россию снова отстранили от Олимпиады и других соревнований. Общество гудит на тему того, сглотнуть и выступать снова под нейтральным флагом без гимна или же проявить жесткость.

Как представляется, жесткость надо было проявлять несколько ранее, а не идти на поводу у ВАДА. Спортивные чиновники по итогам этой истории выглядят откровенно некомпетентными (в лучшем случае) людьми.



По стране достаточно широко отметили 140-летие Сталина. Новые памятники, рекордные цифры возложенных цветов, общая популярность вождя и учителя всех народов в обществе — все это напоминает о том, что Сталин хоть давно и лежит в могиле, но он по-прежнему с нами, являясь не только частью истории, но и частью актуального общественного сознания. В него он проник не сверху, как считают либералы, а из того самого "глубинного народа". С этим предстоит жить.

2. Украина



На Украине президентом стал Зеленский, который пришел к власти на волне тотального разочарования в Порошенко.

На деле, власть на Украине просто перешла к другим олигархическим группам, среди которых наиболее влиятельная группа Коломойского.



Зеленский исполнил свою КВН-мечту и таки встретился с Путиным, под чутким руководством Макрона и Меркель.

Эта встреча ясно показала, что Зеленский продолжает "играть роль". На этот раз "зиц-председателя".



Транзит российского газа через Украину будет сохранен еще на 5 лет, при этом объем прокачки упал более чем в 2 раза.

За это Газпром фактически выплатил Украине 2,9 млрд. отступных. Шум по поводу зрады и перемоги не утихает до сих пор.



В Киеве застрелился легендарный автор мема "Потерь нет" Дмитрий Тымчук. По заложенной им же традиции, его в список потерь также не включили. Сгорел на работе.



Убийцами российского журналиста Павла Шеремета оказалась не ФСБ, а банда неонацистов, которых крышевали украинские силовые структуры.

Никого это совсем не удивило, кроме разве что самих неонацистов, которые не ожидали, что их так цинично сольют.



Выступление премьер-министра Украины Гончарука на концерте неонацистской группы "Секира Перуна".

На Украине нет фашизма (с) любой идиот

3. Донбасс



Наконец то вышел указ об упрощенном получении гражданства и начали выдавать российские паспорта для ДНР и ЛНР.

Хотя процесс и развивается медленно, но каждый выбранный паспорт закрепляет необратимость ухода ДНР и ЛНР из состава Украины.



Война на Донбассе продолжалась, не прекращаясь ни на день. Ни одно из перемирий не сработало. Ни один из пунктов Минских соглашений не был выполнен.

С обеих сторон за 2019 год были убиты и ранены несколько сотен человек, включая гражданских лиц.



В ДНР приняли закон о гос.границе, где официально прописали фактически претензии на всю территорию бывшей Донецкой области, часть которой сейчас оккупирована ВСУ.

Тоже самое намереваются проделать и в ЛНР. Несколько запоздавшее мероприятие, хотя с юридической точки зрения это фактически закрепление территориальных претензий к Украине в законодательстве народных республик. Закон запоздал лет так на 5.

4. Ближний Восток



В результате летнего наступления САА при поддержке ВС РФ был ликвидирован Эль-Латаминский выступ, который сирийцы безуспешно штурмовали с 2015 года.

Самая громкая военная победа в Сирии в 2019 году. Боевики понесли тяжелые потери, а одна из группировок фактически прекратила свое существование.



Турецкая армия таки немного погоняла курдов в Рожаве, но все ограничилось небольшой территорией. Напуганные курды, которых уже традиционно предали американцы, побежали за защитой к "кровавому тирану Асаду", который подгреб под себя кусок Рожавы.

Часть американских, французских и британских войск покинули в Сирию, а Трамп объявил, что теперь США там "ради нефти". Обиженные курды от бессилия закидывали камнями американские, турецкие и российские машины. Их история дружбы с США ничему не научила.



Брошенные американские базы в Рожаве наделали много шума, особенно после публикации фотографий брошенного имущества, которое снимали российские военкоры.

После этого американцы перед уходом начали более основательно уничтожать свое имущество.



В Израиле продолжает развиваться политический кризис, так как уже много месяцев не могут сформировать постоянное правительство, а и.о.премьер-министра Нетаньяху фактически скрывается на должности премьер-министра от обвинений в коррупции.

Впрочем, оппоненты также не могут сформировать правительство и Израиль снова заходит на круг очередных выборов.



Ливан в этом году сотрясали масштабные протесты против экономической политики правительства и низкого уровня жизни. Частично все это вызвано американскими санкциями, которые таким образом пытаются с помощью ухудшения положения местного населения подорвать позиции "Хезбаллы".



"Хезбалла" и Израиль впервые за длительное время напрямую обменялись ударами. Странное впечатление производила брошенная израильская военная база на границе.

Количество жертв с обеих сторон было небольшим, но в день ударов в воздухе отчетливо пахло порохом.



Иран руками своих прокси проучил Саудовскую Аравию, сильно повредив НПЗ Saudi Aramco, в результате чего саудиты понесли финансовые потери.

Попутно полностью опозорился хваленный ЗРК "Пэтриот" — смешно сказать, атаку ракет и дронов отбивали огнем автоматов с земли.



"Танкерная война" в Персидском заливе, включая диверсии, "атаки дронов" и прочие провокации.

По итогам Иран вышел победителем. Британия была вынуждена отпустить захваченный иранский танкер, который таки дошел до берегов Сирии.



Также Иран сбил американский стратегический разведывательный БПЛА Global Hawk стоимостью около 200 млн. долларов.

Мощь ПВО Ирана возросла, а американцы в этой истории ограничились угрозами.



Эрдоган в этом году разошелся не на шутку — купил у России С-400 наплевав на американские санкции, ведет по сути 4 военных кампании за пределами Турции (в Идлибе, Рожаве, Ираке и Ливии), предъявляет претензии союзникам по НАТО, грозится выгнать американцев с Инджирлика. Всех конечно интересует вопрос — не захлебнется ли "друг Реджеп" своими амбициями и кому он в следующий раз воткнет ятаган в спину.



Самая яркая военная победа 2019 года. Разгром хуситами 3-х саудовских бригад в Наджране — большое количество убитых, раненых и пленных, паническое бегство, брошенная техника и позиции.

Так больно саудовскую армию еще не били. Деньги на войне решают многое, но не все. Суровые мужики в юбках из года в год это доказывают.



Кровавые протесты в Ираке против бедности и коррупции. Несколько сотен убитых, несколько тысяч пострадавших — все это вызвало кризис действующей власти Ирака и напомнило о том, насколько нестабильна эта несчастная страна, которую изуродовали сначала американцы, а затем ИГИЛ. Времена Хуссейна на этом фоне выглядят практически "утраченным золотым веком". Иран этим конечно пользуется и усиливает свое влияние в Ираке, пытаясь выдавить оттуда американцев.

5. США



Трампу все-таки объявили импичмент, даже зная, что он не пройдет через Сенат. Политическая борьба в Вашингтоне выходит на новый уровень.



Параллельно разгорелся скандал Украиногейта, когда Трамп и его сторонники начали активно разоблачать масштабное вороство и коррупцию американских и украинских чиновников, включая семейство Байденов.

Эта тема будет одной из центральных на выборах президента США в 2020-му году.



В американской тюрьме завалили миллиардера Эпштейна, который организовывал оргии для военно-политической элиты США.

И хотя официоз всеми силами пытался доказать, что "это было самоубийство", даже в США в это далеко не все поверили. Банально прячут концы в воду — Эпштейн слишком много и слишком многих знал.



Песик, который якобы убил Абу-Бакра Багдади. Тело Багдади никому не показали, так что тут как с котом Шредингера, он может быть и жив и мертв одновременно.

История с "убийством Багдади" поразительно напомнило "убийство Бен Ладена". Как будто поленились переписать сценарий.



Масштабное наводнение в США, где в числе прочего затопило стратегическую авиабазу "Оффат", где имелись потери и в материальной части.

У нас из наводнений в уходящем году "отметился" Тулун.

6. Европа



Борис Джонсон стал премьер-министром Британии, победил оппозицию в своей партии и разгромил на выборах лейбористов, просто пообещав, что Британия свалит из ЕС уже в январе.

Последние выборы по сути стали повторным референдумом по Брекситу — британцы сказали "Валим отсюда". А сколько было разговоров, что "это русские подделали голосование".



Во Франции в течение года по субботам с разной интенсивностью продолжались протесты "Желтых жилетов", которые начались еще в 2018 году.

А помните, как в том же 2018 году писали, что "Желтые жилеты" скоро сдуются и протесты сойдут на нет. Как бы не так. Злочинна влада Макрона должна уйти, Франция будет свободной и европейской краиной!



Лидеров каталонских сепаратистов приговорили к тюремным срокам, но борьба каталонцев за свою независимость от Испании продолжается.

Цифры поддержки отделения от Испании по соц.опросам превосходят число тех, кто хотел бы остаться. А значит удерживать Каталонию Испания сможет исключительно силой, что усиливает антагонизм между Мадридом и Барселоной.



Шотландские сепаратисты также нацелены на новый референдум об отделении от Британии. Брексит дает им благоприятную возможность для этого.

Руководство Шотландии открыто поддерживает идею отделения.



Осень матриарха. Болезнь Меркель в этом году вовсю давала о себе знать — ее трясло на публичных мероприятиях, она шаталась и падала.

Близится час ее ухода из политики. На сегодня она уже очевидно превратилась в немецкого аналога позднего Брежнева, которого несмотря на возраст и болезни также "товарищи не отпускали".



В Париже частично сгорел собор Нотр-Дам. Выглядело страшнее, чем оказалось на самом деле и часть исторического здания уцелела.



Проект Сороса с Гретой Тунберг в главной роли вышел на полную мощность после пиара в ООН.

Социальную энергию масс очевидно пытаются направить в безопасное русло экологических протестов, для чего не стесняются использовать и девочку-аутистку превратившуюся в ходячий мем.

7. Дальний Восток



Китай ввел в строй 2-й авианосец "Шаньдун", активно строит 3-й, а прочие корабли спускает как горячие пирожки. Руководство КПК и НОАК уже не скрывает, что у Китая есть глобальные амбиции, связанные в том числе с формированием повестки для остального человечества, чем до последнего времени в гордом одиночестве занимались США.



Продолжающаяся торговая война США и Китая отражает нарастающие противоречия между ними, которые преобразуются в формат Холодной войны.

США так просто не поступятся своей гегемонией, поэтому давление на Китай будет усиливаться. Это уже давно не конкуренция, а война.



Многомесячные протесты в Гонконге под американскими флагами и различные кровавые инциденты просто таки чудом еще не довели до перепоказа событий на площади Тяньаньмэнь, но Китай пока предпочитает более гибкую стратегию, рассчитывая погасить протесты менее жесткими мерами. При этом вполне понятно, что если вопрос будет поставлен ребром, Китай не остановится перед тем, чтобы покрошить местных любителей Америки в капусту.



Япония весь год морочила голову с Курилами, то соглашаясь обсуждать варианты с двумя островами, то требуя все четыре — в итоге не получила ровным счетом ничего.

Не актуальность переговоров с Японией по этому вопросу определяет простой факт, что Япония не может и не хочет избавляться от американской оккупации.



Ким Чен Ын в этом году уверенно действовал как лидер полноценной ядерной державы, с чем уже де-факто все смирились, под дежурные заявления про "денеуклеаризацию".

Переговоры с США зашли в тупик, но с учетом неготовности США идти на желаемые КНДР и Китаем уступки, ситуация просто поставлена на паузу, просто теперь у Кима есть еще и ракеты с ядерными боеголовками.



Кровавый теракт в Новой Зелендии. Расстрел в Крастчерче стал одним из наиболее масштабных актов антимусульманского террора за последние годы.

8. Средняя Азия

Практически вечный Назарбаев ушел в отставку, передав пост президента Казахстана Токаеву.

При этом он на деле не ушел, сохранив рычаги контроля над силовым блоком и гос.аппаратом через Совет Безопасности.



Бывшего президента Пакистана генерала Мушаррафа приговорили к смертной казни.

Только он уже давно живет в эмиграции и вряд ли его получится засунуть в петлю или поставить к стенке. Разве что США ему припомнят его афганские делишки.



Делегация Талибана чуть было не провела переговоры с Трампом в его резиденции в США, но убийством американского солдата талибы сорвали переговоры, которые сейчас снова перезапускают.

Афганский сюжет в целом достаточно прозрачен — США хотят уйти из Афганистана сохранив лицо, но Талибан пока что даже эту малость американцам давать не хочет. То что 18-летнюю войну США уже проиграли, понимают все ее участники.



В Киргизии арестовали бывшего президента Атамбаева, в ходе чего сторонники Атамбаева даже брали спецназовцев в заложники.

Но в конечном итоге Атамбаева повязали, а "марша на столицу" не случилось, так как сторонников у него оказалось куда меньше, нежели он полагал.

9. Южная Америка



Большую часть года США пытались свергнуть Мадуро и даже назначили в Венесуэлу фейкового президента Гуайдо.

Но благодаря стойкости армии, а также помощи России, Китая и Кубы, Мадуро устоял, хотя его еще в январе 2019 года успели похоронить.

Это была пожалуй самая крупная неудача США в Южной Америке в прошлом году. Отыгрались они в конце года в Боливии.



Кибератаки на плотину Эль-Гури показали возрастающую мощь кибероружия, которое может на месяцы вызвать серьезные перебои с электроснабжением целого государства.

Этот опыт уже изучается в других странах, в том числе и в России.



Кристина Киршнер вернулась во власть в роли вице-президента Аргентины. Китай весьма доволен таким исходом, так как именно при Киршнер в Аргентине резко возросло китайское влияние.

Проамериканский президент Макри бесславно проиграл, так как люди предпочли популизм перонистов обрыдлым неолиберальным мантрам.



На Кубе президентом стал Диас-Канель. Теперь у "Острова свободы" новый лидер, впервые с 1959 года не связанный напрямую с семьей Кастро.

Эпоха Кастро формально завершилась, хотя Рауль Кастро еще приглядывает за хозяйством и своим протеже.



В Боливии произошел фашистский переворот поддержанный США. Президент Моралес был свергнут и сейчас скрывается в Аргентине.

Против его сторонников был развернут полномасштабный террор, на который "демократическая общественность" как обычно закрыла глаза.



Протесты в Чили многократно превзошли все другие протесты в Южной Америке.

Но так как они направлены против проамериканского неолиберального правительства, то "демократическая общественность", также не спешит их поддерживать.



Президент Эквадора Ленин Морено фактически продал Британии и США Джулиана Ассанжа в обмен на кредит МВФ.

Это ему припоминали в ходе последовавших протестов во второй половине года, когда кресло под ним неиллюзорно затрещало.

10.Африка



В Судане произошел военный переворот и был свергнут многолетний президент Аль-Башир, который потом получил 2 года за хранение дома нескольких тонн наличных денег.

Захватившая власть военная хунта в итоге поделилась частью власти с "демократической оппозицией" и вывела войска из Йемена.



В Мали в результате столкновения двух вертолетов погибли 13 французских военных.

Самая крупная разовая потеря Франции за последние годы и крупнейшая за все время операции в Мали. "Шарли Ебдо" посмеялась над погибшими солдатами.



ООН возобновит расследование по делу о гибели генсека ООН Дага Хаммершельда в 1961 году в Конго. Игнорировать свидетельства о том ,что его самолет был сбит бельгийским наемником становится все сложнее.

ООН призывает все государства "рассекретить документы по этому делу".



Весь год Хафтар штурмовал столицу Ливии, но так ее и не взял.

Гибридная война в этой стране разрастается и в нее уже прямо или косвенно втянуты Египет, Турция, Франция, Италия, Россия, ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Британия, Чад, Судан, не считая ИГИЛ и Аль-Кадиы. Это пожалуй самый запутанный конфликт из идущих. В 2020-м году он обязательно подарит немало интригующих сюжетов. При Каддафи такого не было.

Вот как-то так, немного мрачновато. Но есть мнение, что на фоне 2020-го, 2019-й со временем будет "еще вполне ничего".

Мир стремительно меняется и грозная постуть этих тектонических изменений уже зримо проявляется через череду локальных и гибридных войн, нарастающих протестов, возрастающего социального неравенства и общего кризиса поздневашингтонской системы мироустройства. Мы действительно живем в эпоху перемен, когда меняется весь мир вокруг нас.

Источник: Colonel Cassad

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