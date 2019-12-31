Врач ЛНР рассказал о характерных травмах от пыток у переданных Киевом лиц

31.12.2019, 11:05, Новости дня

Травмы, выявленные у лиц, переданных украинской стороной в ходе обмена пленными, были получены в результате ударов и выкручивания конечностей, сообщил главный травматолог Министерства здравоохранения Луганской народной республики Дмитрий Котуха.

«Вот эти контрактуры предплечевых суставов возможны при нескольких видах нанесения телесных повреждений: при прямых ударах по плечевым суставам и, как в простонародье говорят, при выкручивании конечностей в плечевом суставе», – рассказал он, передает ТАСС.

Ранее главный врач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман сообщил, что треть освобожденных в рамках состоявшегося 29 декабря обмена подверглись пыткам в украинском плену.

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинка Анна Музычук заняла второе место на чемпионате мира по шахматам в блице, который прошел в Москве, сообщает Tribuna.com. Турнир проходил в 17 туров, украинка набрала 12,5 баллов и на 0,5 балла отстала от победительницы – россиянки Катерины Лагно. Третье место заняла китаянка Тан Жонгуй. Другая украинка Наталья Жукова набрала 10,5 очка и заняла 18-е место, а […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика