Мадонна планирует свадьбу с избранником моложе себя на 36 лет. Она не скрывает уже свой роман с 25-летним танцором Ахламаликом Уильямсом и не обращает внимание на осуждение некоторых поклонников.
Родители её бойфренда всецело поддерживают отношения сына с певицей. Его мама Лорри Уильямс не только дала свое согласие на заключение брачного союза, но и объяснила свое решение в речи накануне торжества. Британский сайт Mirror цитирует Уильямс, которая моложе своей будущей невестки на 6 лет. Для неё крайне важно, что сын счастлив, а двое взрослых «все делают по обоюдному согласию» Поэтому, считает мама Ахламалика, «у любви нет возрастных ограничений».
Поп-звезда особенно ценит молодого человека как танцора, отмечает она также его композиторский талант. Кроме того, по словам родителей избранника, Мадонна дала обещание помочь карьере будущего супруга.
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Последнее: Мадонна планирует свадьбу с избранником моложе себя на 36 лет. Она не скрывает уже свой роман с 25-летним танцором Ахламаликом Уильямсом и не обращает внимание на осуждение некоторых поклонников. Родители её бойфренда всецело поддерживают отношения сына с певицей. Его мама Лорри Уильямс не только дала свое согласие на заключение брачного союза, но и объяснила свое […]
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