Долина перед Новым годом записала песню для поклонников «Мороз по коже»

Лариса Долина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» пояснила о достижениях в уходящем году. Артистка записала новую песню для поклонников «Мороз по коже».

Как сказала знаменитость, у нее успешно проходит тур по российским городам, который продолжится в следующем году. Долина порадует своими выступлениями фанатов в Германии, США и Израиле, а затем даст большое заключительное шоу в РФ. Кроме этого, к новогодним праздникам певица приготовила сюрприз для поклонников своего творчества. Она представит новую композицию под названием «Мороз по коже», которую для звезды эстрады написал Дмитрий Фадеев. Песню можно будет увидеть во многих передачах.

У Ларисы Долиной большие планы на 2020 год. Она сыграет одну из ведущих ролей в мюзикле «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит». Исполнительница отметила, что уже начала готовиться к перформансу.

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