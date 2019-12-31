Atlantico прогнозирует новые протесты в будущем году

31.12.2019, 11:04, Новости дня

В 2019 году по разным странам мира прокатилась волна протестов, пишет журналист Atlantico. Люди выходили на улицы с разными требованиями: от соблюдения прав и свобод до борьбы против коррупции. И, по мнению автора статьи, протестные тенденции продолжатся и в наступающем году.


Reuters

В 2020 году в разных странах мира будут происходить протесты, считает журналист Atlantico. Он отмечает, что в 2010-х годах эта тенденция возобновилась, обусловленная неравенством, утратой доверия к политикам, ростом связей между людьми, благодаря технологиям.

Причём протестные тенденции есть как в демократических режимах, так и в авторитарных. Автор статьи вспоминает, что в уходящем году протестные движения были и во Франции, и в Гонконге, и в Сантьяго, и в Тегеране, и в Алжире, и в Бейруте. Эти протесты распространились по разным континентам и принимали разные формы: от мирных до стремления сменить политический строй.

При этом в Восточной Европе, по словам автора статьи, есть свои особенности. Он отмечает, что в РФ в июле были протесты перед муниципальными выборами, и там люди требовали соблюдения их прав и критиковали олигархию. Такие же требования были у протестующих в Грузии, где народ вышел на улицы против неудачной избирательной реформы. В Молдавии главному олигарху Плахотнюку пришлось бежать из страны из-за давления. А в Белоруссии протестующие вышли на улицы в декабре из геополитических соображений.

Кроме того, автор статьи вспоминает, что в 2019 году к власти пришёл Владимир Зеленский. И причиной его успеха журналист называет не националистическую риторику, а стремление покончить с олигархами и коррупцией в украинской элите.

Автор статьи в Atlantico предполагает, что в 2020 году главным станет требование соблюдать права человека. Он полагает, что в Грузии и Молдавии на первое место выйдут выборы, а в РФ люди станут объединяться вокруг вопросов местного и социального характера.

 



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