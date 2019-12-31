Москву в Новый год будет охранять целая армия правоохранителей

Москву в новогодние праздники будут охранять более 40 тысяч человек. Среди них будут сотрудники Росгвардии, полиции и частных охранных предприятий, сообщает телеканал «360».
В центральной части столицы за порядком будут следить более 11 тысяч человек: 3,3 тысячи полицейских, 3,4 тысячи росгвардейцев, 2,5 тысячи народных дружинников и две тысячи охранников. Они будут дежурить у множества пропускных пунктов и металлодетекторов.
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Последнее: Москву в новогодние праздники будут охранять более 40 тысяч человек. Среди них будут сотрудники Росгвардии, полиции и частных охранных предприятий, сообщает телеканал «360». В центральной части столицы за порядком будут следить более 11 тысяч человек: 3,3 тысячи полицейских, 3,4 тысячи росгвардейцев, 2,5 тысячи народных дружинников и две тысячи охранников. Они будут дежурить у множества пропускных […]
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