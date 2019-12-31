Экономика: Компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь

России и Украине удалось за сутки до Нового года решить газовый спор и заключить новый контракт о транзите газа в Европу. Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит продолжится на устраивающих все три стороны условиях. Правда, есть в этой истории и проигравшие. На какие уступки пришлось пойти Газпрому, чтобы договориться с Киевом?

В самый канун нового 2020 года Газпром и Украина подписали большую пакетную сделку, которая должна обеспечить транзит российского газа через украинскую территорию после 31 декабря. Об этом стало известно в ночь на вторник из заявления председателя правления Газпрома Алексея Миллера.

«После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности», – цитировал Миллера ТАСС. «Целый пакет соглашений и контрактов», по словам руководителя Газпрома, позволил восстановить баланс интересов сторон.

Договор заключили с российской стороны – Газпром, а с украинской сразу три субъекта – старый партнер по переговорам, «Нафтогаз Украины», а также недавно созданная структура – «Оператор газотранспортной системы Украины» и украинский Минюст.

В «Нафтогазе Украины» заявили, что договоренность предполагает «гарантированные объемы» поставок газа для транзита в Европу (65 млрд кубометров в 2020 и по 40 млрд «кубов» в 2021-2024 годах). При этом, по словам украинской стороны, остается опция дополнительных объемов транзита «с большей гибкостью бронирования, которые будут оплачиваться по более высокому тарифу».

В числе прочего, Газпром и Нафтогаз подписали документ, который предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений. Кроме того, стороны договорились об отказе в будущем от всех возможных претензий по предыдущим контрактам на поставку и транзит (речь идет о сделке, заключенной 19 января 2009 года).

Накануне стало известно, что Москва и Киев разрешили одну из затянувшихся юридических коллизий – в инвестиционном арбитраже было подписано мировое соглашение Газпрома и Минюста Украины по антимонопольному спору.

Как ранее сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков, в ходе нынешних переговоров РФ сделала уступку Украине. Эксперт напомнил: после того, как 20 декабря три стороны – Украина, РФ и Еврокомиссия подписали протокол по транзиту газа через украинскую территорию, РФ согласилась исполнить решение Стокгольмского арбитража, и выплатила Украине 2,9 млрд долларов. Это решение было названо частью пакетной сделки по транзиту газа. Газета ВЗГЛЯД тогда написала, что соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом.

В итоге долгих переговоров, была снята угроза того, что 1 января 2020 года, в 10 часов утра транзит газа официально бы прекратился. В Нафтогазе ожидаемо приветствовали заключение сделки, заключенной в последний момент, поздним вечером 30 декабря.

«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет (2020-2024 годы – прим. ВЗГЛЯД) – является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу «качай или плати», – написал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в соцсети Facebook.

Эксперт Игорь Юшков ранее предположил, что откладывание подписание сделки было вызвано желанием Украины поторговаться о тарифе за транзит. Сейчас возникли проблемы с «Северным потоком-2», строительство трубопровода приостановлено из-за санкций, и из этого Киев делал вывод – «Россия будет через нас качать газ в Европу за любую транзитную плату». «Желание задрать тариф вполне может появиться у Украины. Они могут сказать: если вы меняете на 10-20 процентов в сутки объемы прокачки, то это нестандартная работа для нашей газотранспортной системы, поэтому платите повышенный тариф», – отметил Юшков.

По оценке замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сторонам удалось достигнуть компромиссного решения.

«Это победа здравого смысла, которая достигнута в очень короткие сроки и в крайне тяжелой обстановке. Буквально за три недели удалось развязать «сложносочиненные» узлы многочисленных судебных разбирательств и заключить новый контракт на транзит на взаимоприемлемых условиях.

Естественно, что сторонам пришлось пойти на уступки, – сказал Гривач газете ВЗГЛЯД. – Но это позволит получить стратегические выгоды и не допустить стратегические потери и для России, и для Украины, и для Европы. Если и есть в этой истории проигравшие, то это США, которые были заинтересованы в транзитном кризисе для того, чтобы расчистить место под свой сжиженный природный газ (СПГ) и при этом поднять на него цены».

Европа вздохнула спокойно?

Судя по записи в Twitter, которую оставил еще накануне оставил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, европейские потребители российского газа вздохнули спокойно. «Все приготовления для транзита газа по украинскому маршруту закончены. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!», – подчеркнул Шефчович.

«Я глубоко признателен за тяжелую работу и усилия! На основе политической договоренности, заключенной на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией, транзитный договор между соответствующими компаниями, обеспечивающий непрерывные поставки газа в Европу с 1 января 2020 года, теперь подписан», – отметил евро-чиновник.

Правда, остается осадок, если вспомнить о странном поведении Словакии накануне подписания российско-украинской сделки. Украинское издание «Зеркало недели» сообщило со ссылкой на свои источники: в ходе венских переговоров, последний момент возникла проблема: Словакия отказалась принимать газ в пункте Капушаны, хотя должна выполнять обязательства перед ЕС. Для разрешения сложившегося конфликта глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон был вынужден вылететь в Брюссель для встречи с представителями оператора ГТС Словакии – Eustream, – сообщил источник украинского издания.

Об Украине забыть не получится

Кроме того, по оценке Игоря Юшкова, переговорный процесс показал: теперь РФ и Евросоюзу, решая газовые проблемы с Украиной, придется иметь дело с двумя субъектами – «Нафтогазом», за которым стоят интересы старых элит времен Петра Порошенко, и новой структурой «Оператор ГТС Украины», которая выражает интересы Владимира Зеленского и его окружения.

Директор Института национальной энергетики, главный редактор журнала «Газпром» Сергей Правосудов отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

«Эта сделка – неизбежный компромисс. Нам хотелось бы забыть об Украине, но пока не получается. Обходные мощности не готовы. Украину заменить невозможно, поэтому было очевидно, что какое-то соглашение будет подписано и оно будет компромиссным.

Ни одна из сторон не будет удовлетворена в своих запросах. Украина хотела контракт на 10 лет, РФ на меньший срок, в итоге стороны сошлись на компромиссе в 5 лет»,

Правосудов отметил, что постепенно будут вводиться и наполняться мощности «Северного потока — 2». «Когда мощности вводят в эксплуатацию, их нельзя на полную силу вводить. Это делается постепенно по согласованию с потребителями, поэтому как раз это время уйдет на вывод мощностей на полную силу. Что будет дальше, не понятно, потому что не ясно, сколько российского газа будет закупать Европа через 5 лет. Если она увеличит закупки, то украинский маршрут будет востребован, если объем закупок останется на уровне текущего или прошлого года, то тогда украинский маршрут, может, и не понадобится», — добавил эксперт.

«В политическом отношении ничего не изменилось. Транзит как был, так и есть. А поставок нет и не было. Эта сделка была необходимостью, потому что у Газпрома есть контакты, которые надо выполнять. Все транзитные риски на Газпроме. О поставках на Украину не договорились до сих пор. Они могут начаться, но пока нет», — заключил собеседник.

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