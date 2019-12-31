В Китае опровергли вспышку атипичной пневмонии

31.12.2019, 10:58, Новости дня

Распространившийся в китайском городе Ухань вирус по своей природе не является новым видом тяжелого острого респираторного синдрома (атипичная пневмония, SARS), сообщили СМИ.

«Сотрудники многих медицинских учреждений города Ухань заявили, что причина болезни по-прежнему не установлена. Нельзя определенно утверждать, что это SARS, как об этом говорят в интернете. Вероятность того, что это тяжелая пневмония гораздо выше», – передает ТАСС со ссылкой на «Жэньминь жибао».

«К тому же, даже если бы причиной заболевания был SARS, то для него уже есть хорошо отработанные меры борьбы, профилактики и терапии, поэтому городскому населению незачем паниковать», – сообщил автор публикации.

Напомним, ранее во вторник власти Уханя в китайской провинции Хубэй заявили о непрерывных выявлениях случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Москву в новогодние праздники будут охранять более 40 тысяч человек. Среди них будут сотрудники Росгвардии, полиции и частных охранных предприятий, сообщает телеканал «360». В центральной части столицы за порядком будут следить более 11 тысяч человек: 3,3 тысячи полицейских, 3,4 тысячи росгвардейцев, 2,5 тысячи народных дружинников и две тысячи охранников. Они будут дежурить у множества пропускных […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика