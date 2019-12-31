Владелец ТЦ «Зимняя вишня» выплатит потерпевшим еще 36 млн рублей

31.12.2019, 10:57, Новости дня

ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», владеющее сгоревшим ТРЦ «Зимняя вишня», заплатит пострадавшим при пожаре в ТРЦ 36 млн рублей дополнительной компенсации. Об этом пишет «Коммерсантъ».  Ранее суд уже обязал собственников ТРЦ выплатить 118 млн рублей 30 родственникам погибших.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Возгорание в ТРЦ возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и где в выходной день было много детей. Из 60 погибших 37 — дети. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.

Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра. По делу проходят 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель «Кемеровского кондитерского комбината», на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.



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Последнее: ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», владеющее сгоревшим ТРЦ «Зимняя вишня», заплатит пострадавшим при пожаре в ТРЦ 36 млн рублей дополнительной компенсации. Об этом пишет «Коммерсантъ».  Ранее суд уже обязал собственников ТРЦ выплатить 118 млн рублей 30 родственникам погибших. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Возгорание в ТРЦ возникло на […]

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