Джонни Депп и Ванесса Паради воссоединились в канун Рождества

У Джонни Деппа был непростой год. Непрекращающиеся судебные тяжбы с Эмбер Херд, разрыв с новой возлюбленной, русской танцовщицей Полиной Глен, — не удивительно, что под конец года звезда «Пиратов Карибского моря» захотела просто семейного счастья. Такого, которое было у него когда-то с матерью его детей актрисой Ванессой Паради. 14 лет, прожитых вместе, хоть и не привели экс-влюбленных к алтарю, но сделали их родными людьми, которые готовы поддержать друг друга в любых жизненных ситуациях.

Как стало известно Daily Mail, накануне Рождества Джонни прилетел в Париж и поселился в одном из центральных отелей. А сам праздник провел вместе с Ванессой и их детьми — 20-летней Лили-Роуз и 17-летним сыном Джеком. Как прошел семейный ужин, остается тайной. Однако известно, что Депп, который изначально планировал покинуть французскую столицу 26 декабря, в последний момент поменял свое решение и задержался в Париже еще на сутки. Свои рождественские каникулы он продолжил, посетив легендарное кабаре «Лидо». И только на следующий день, 27 декабря, сел на поезд до Лондона.

Ванесса Паради и Джонни Депп

Джонни Депп и Ванесса ПарадиВпрочем, рассчитывать на возобновление отношений между Деппом и Паради вряд ли стоит. Вот уже несколько лет актриса счастлива с режиссером Самюэлем Беншетри, о романе с которым стало известно в ноябре 2016 года: бельгийский журнал Voici опубликовал фотографию, сделанную во время романтического уикэнда пары. В июле 2018 года Паради и Беншетри поженились. Скромная церемония бракосочетания прошла в ратуше городка Сен-Симеон. 45-летняя Паради пошла под венец в кружевном белом платье и фате. А подружкой невесты стала ее дочь Лили-Роуз Депп. После церемонии вместе с гостями, которых набралось всего пару десятков, она осыпала молодоженов конфетти.

Ванесса Паради и Самюэль Беншетри

А вот Джонни Депп похвастаться успехами в личной жизни вряд ли может. Этим летом он расстался с 24-летней танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен — отношения с ней продлились больше года. По информации СМИ, Депп даже хотел просить руки своей возлюбленной у ее родителей — отца Геннадия и матери Ирины, которая сама на 4 года моложе Джонни. Но решительного шага не случилось. И виной тому — непрекращающиеся судебные разбирательства с Эмбер Херд, которые, по словам друзей Полины, полностью захватили Джонни. Глен не выдержала — она порвала отношения с актером и вернулась обратно в Россию.

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Последнее: У Джонни Деппа был непростой год. Непрекращающиеся судебные тяжбы с Эмбер Херд, разрыв с новой возлюбленной, русской танцовщицей Полиной Глен, — не удивительно, что под конец года звезда «Пиратов Карибского моря» захотела просто семейного счастья. Такого, которое было у него когда-то с матерью его детей актрисой Ванессой Паради. 14 лет, прожитых вместе, хоть и не […]