Экс-глава Nissan встретился с президентом Ливана

Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон в данный момент находится в Ливане, он уже встретился с президентом республики Мишелем Ауном, сообщил источник в МИД этой страны.

Источник сообщил, что Гон действительно приехал в Ливан, но детали его пребывания в стране неизвестны, за исключением того, что экс-глава автоконцерна «встретился с президентом республики», передает РИА «Новости».

Напомним, 19 ноября 2018 года Карлос Гон (имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана) и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.

В апреле Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов). Ему запретили покидать его токийскую квартиру и встречаться с супругой без соответствующего разрешения.

В декабре стало известно, что Гон сбежал из Японии в Ливан. Он обвинил власти Японии в нарушении основных прав человека и политическом преследовании.

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Последнее: Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон в данный момент находится в Ливане, он уже встретился с президентом республики Мишелем Ауном, сообщил источник в МИД этой страны. Источник сообщил, что Гон действительно приехал в Ливан, но детали его пребывания в стране неизвестны, за исключением того, что экс-глава автоконцерна «встретился с президентом республики», передает РИА «Новости». Напомним, […]