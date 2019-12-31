Названы сроки прибытия к месту дислокации первого зенитного комплекса «Витязь»

Первый в российских вооруженных силах зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» прибудет на место несения службы в январе следующего года, сообщили в Минобороны.
«В 2019 году в Воздушно-космические силы впервые получили новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь», который в январе 2020 года прибудет в пункт постоянной дислокации», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
В военном ведомстве также сообщили, что в 2020 году в ВКС планируется поставка четырех полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и шести дивизионных комплектов комплекса «Панцирь-С».
«В 2019 году зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно- пушечные комплексы «Панцирь-С» были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Ленинградской области и в Арктическом регионе», – добавили в Минобороны.
Напомним, 12 апреля замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что государственные испытания новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь-ПВО» успешно завершаются, началось производство первого серийного комплекта.
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