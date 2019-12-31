Вынесен первый приговор в деле об убийстве словацкого журналиста Куцака

Посредник в двойном убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой приговорен к 15 годам заключения после того, как согласился на сделку о признании вины.
«Я считаю, что 15-летний приговор является уместным», – сообщила судья Памела Залески, пишет «Коммерсант».
Золтан Андруско был владельцем пиццерии, когда присоединился к заговору для осуществления убийства, вызвавшего массовые протесты и приведшего к отставке премьер-министра Роберта Фицо.
Куцак занимался расследованием деятельности словацкого предпринимателя Мариана Кочнера, когда в феврале 2018 года он и его невеста были застрелены у себя дома под Братиславой. Андруско выполнял роль посредника в убийстве, наняв стрелков по просьбе своей подруги Алены Жужовой, которая, как предполагается, выполняла приказы считающегося организатором убийства Мариана Кочнера.
Кочнер, Жужова и предполагаемые исполнители Томаш Сабо и Мирослав Марчек находятся под стражей и предстанут перед судом в январе. Андруско будет выступать в качестве свидетеля.
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Последнее: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 30 Дек 2019 в 12:28 PST Материал дополняется
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