«Крик души»: беременная жена довела звезду шоу «Дом-2» до исступления

Саша Черно старается

беречь свое здоровье. Муж же пытается во всем ей угождать. Однако иногда

капризы участницы шоу «Дом-2» бывают невыносимы.

Например, несколько

дней назад посреди ночи Саша начала плакать из-за того, что муж отказывается

съездить в магазин за маринованным луком, сахаром и мясом по-русски. А вскоре и вовсе изъявила желание побриться налысо.

По словам

Иосифа Оганесяна, жена при всех выставляет его в неприглядном свете. Он

пожаловался на нее в своем «Инстаграм». «Сейчас я на перепутье двух

дорог и какую выбрать не знаю. Прогнуться и делать все как

хочет жена, и быть всегда хорошеньким, а проблемы запевать. Либо быть собой и доказывать свою позицию, что сделать очень сложно так

как, я долго не могу с женой ругаться… Я безумно сильно ее люблю и

понимаю ее положение, но терпеть и сглаживать сил уже нет», – высказался участник

шоу «Дом-2».

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Публикация от Иосиф Оганесян (@_iosif91) 11 Дек 2019 в 1:46 PST

Оганесян

признался, что не знает, как ему себя вести. «Хочется сохранить семью и быть

счастливыми, где радость и смех преобладают над грубостью и гневном… Простите

за мой крик души, просто хотел выговорится вам», – отметил участник шоу «Дом-2».

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Последнее: Саша Черно старается беречь свое здоровье. Муж же пытается во всем ей угождать. Однако иногда капризы участницы шоу «Дом-2» бывают невыносимы. Например, несколько дней назад посреди ночи Саша начала плакать из-за того, что муж отказывается съездить в магазин за маринованным луком, сахаром и мясом по-русски. А вскоре и вовсе изъявила желание побриться налысо. По словам […]