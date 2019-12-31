«Крик души»: беременная жена довела звезду шоу «Дом-2» до исступления

Саша Черно старается
беречь свое здоровье. Муж же пытается во всем ей угождать. Однако иногда
капризы участницы шоу «Дом-2» бывают невыносимы.
Например, несколько
дней назад посреди ночи Саша начала плакать из-за того, что муж отказывается
съездить в магазин за маринованным луком, сахаром и мясом по-русски. А вскоре и вовсе изъявила желание побриться налысо.
По словам
Иосифа Оганесяна, жена при всех выставляет его в неприглядном свете. Он
пожаловался на нее в своем «Инстаграм». «Сейчас я на перепутье двух
дорог и какую выбрать не знаю. Прогнуться и делать все как
хочет жена, и быть всегда хорошеньким, а проблемы запевать. Либо быть собой и доказывать свою позицию, что сделать очень сложно так
как, я долго не могу с женой ругаться… Я безумно сильно ее люблю и
понимаю ее положение, но терпеть и сглаживать сил уже нет», – высказался участник
шоу «Дом-2».
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Оганесян
признался, что не знает, как ему себя вести. «Хочется сохранить семью и быть
счастливыми, где радость и смех преобладают над грубостью и гневном… Простите
за мой крик души, просто хотел выговорится вам», – отметил участник шоу «Дом-2».
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Последнее: Саша Черно старается беречь свое здоровье. Муж же пытается во всем ей угождать. Однако иногда капризы участницы шоу «Дом-2» бывают невыносимы. Например, несколько дней назад посреди ночи Саша начала плакать из-за того, что муж отказывается съездить в магазин за маринованным луком, сахаром и мясом по-русски. А вскоре и вовсе изъявила желание побриться налысо. По словам […]
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