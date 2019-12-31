Мнение: Про годные российские сериалы и путинскую цензуру…

Быть может кто-то не знает, или забыл — недели три назад нашим беззаветным борцам (из числа национал-предателей) за счастье народа России была спущена обновлённая методичка, и все эти калоеды как по-команде принялись визжать о том, что проклятый тиран Путин ввёл цензуру — запретил 5 серию нового российского теле-сериала «Эпидемия».

Если что — сериал этот не дают в телеке, но его можно посмотреть по платному каналу «премьер», или подождать бесплатного доступа в инете — каждая новая серия выкладывалась в бесплатный доступ через сутки после выпуска, а выпускали их раз в неделю.

И вот, сразу после выхода 5 серии, все неполживцы хором завыли-завизжали о том, что Путин кастрировал свободу творчества — потому, что 5 серия «Эпидемии», а заодно и все ранее выпущенные серии исчезли из свободного доступа!

И далее, развивая тему : сатрапы удалили 5 серию и вообще весь сериал потому, что в 5 серии показаны реальные ужасы о том, как Росгвардия и прочие силовые структуры Мордора, получив соответствующий приказ, станут массово расстреливать безоружных гражданских, включая женщин, стариков, детей, собак и кошек.

Мол, менты же наши только и умеют, что безоружных людей избивать-винтить, а уж убивать людей станут вообще — с удовольствием и креативом!

Вот, типа, эту гнилую сущность наших правоохранителей и показали в 5 серии, но, забанили сериал даже не столько за это, а за то, что в 5 серии возмущенный народ вооружился и перестрелял кровавых убийц в погонах — типа, такой посыл : вот что нужно сделать, чтобы скинуть режим!

Ну, и, ясное дело — от этой жути Путин весь обосрался и отдал приказ забанить сериал!

Честно — над этой детсадовской сказкой про какашки я ржал еще в тот момент, когда продажные твари только начали генерировать свой убогий кал, гыгыгыгы!

Как и ожидалось, всё оказалось не так : просто хитрые правообладатели сериала, смекнув, что можно хорошенько нажиться, изъяли свой контент из свободного доступа и скинули дезу о цензуре в условный штаб людей с прекрасными лицами! Ну, а эти твари тут же распидорасили тупое говно по всему рунету, нагнав прямо-таки волну интереса к «запрещенному сериалу» — за деньги-то все серии киношки были (и есть) доступны!

Вот сегодня я этот сериал просмотрел — первые 5 серий.

Скажу так : вполне годный российский сериал, снятый по мотивам книги «Вонг Озеро».

Актёры неплохо играют, морозный зимний антураж и мрачные тона российского постапа вполне убедительны, операторская работа неплоха, а весь сериал, конечно, проигрывает во вложениях «Мертвецам», но всё-же, не совсем за 2 копейки сделан.

Сюжетную линию разбирать не стану, если что — я писал краткий обзор книги «Вонг Озеро», кому интересно — сходите по ссылке :

https://sntdpni.livejournal.co…

, а трейлер сериала здесь :

Сделаю только пару комментов.

1. Сюжетная линия книги четко сбалансирована и вполне самодостаточна в качестве готового сценария сериала, поэтому мне совершенно непонятно, для чего авторы фильма что-то в ней меняли и с какой целью напихали в фильм совершенно постороннего, откровенно-тупого говна — особенно это касается злополучной 5 серии.

2. Про «отцензуренную 5 серию».

Когда я был маленьким, школьные учителя пугали нас американским «страшным захватническим-агрессивным фильмом Звёздные Войны» — мы не то, чтобы боялись, но точно тревожились…

А на деле оказалось смешно : идиотский фильм с чубаками, говорящими лягушками, гудящими световыми мечами и картонными звездолётами оказался наивной сказкой для тупых подростков и инфантильных мудаков-взрослых.

Вот и эта самая 5 серия «Эпидемии» — резко выделяющаяся на более-менее годном фоне фильма идиотская, тупая, сказочная, убогая параша, коя, несмотря на кровищу, ничего, кроме хохота и возгласов «НЕ ВЕРЮ!» — не вызывает. Была бы моя воля — я бы удалил 5 серию из фильма полностью — она фатально портит в общем-то неплохой сериал. Вот такая цензура…

Ну, а так — рекомендую сериал к просмотру, с некоторыми оговорками, конечно.

Всего будет 8 серий фильма, сейчас доступны 7.

Последняя серия выходит в четверг.

Ну, и, конечно — никогда не верьте продажным гнидам из 5 колонны, они врут всегда и во всём.

СЛАВА РОССИИ!!!

Источник: Конт

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