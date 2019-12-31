Автоновости: Корейские бренды поставили рекорд на российском рынке

Автомобили корейского происхождения в последние годы регулярно возглавляют списки бестселлеров в разных сегментах рынка России. Аналитики подсчитали, в каких именно цифрах выражается прогресс брендов из Южной Кореи, число которых, как ни странно, сократилось.

Десять лет назад на российском рынке присутствовало четыре корейских марки – Hyundai, Kia, SsangYong и Daewoo. По подсчетам агентства "Автостат", на тот момент они контролировали 14% рынка.

Владеть автомобилем в России оказалось дороже, чем в Англии

За эти годы производитель внедорожников SsangYong свернул продажи в России, а марка Daewoo вообще пропала с автомобильного горизонта. Зато в нашей стране появился премиальный бренд Genesis, принадлежащий концерну Hyundai-Kia. Обновление модельных линеек, развертывание производства на территории страны и запуск продаж относительно бюджетных вариантов позволили корейцам несмотря на сокращение числа брендов почти удвоить свое присутствие в России.

По подсчетам агентства, сейчас трем маркам принадлежит 25% всего объема рынка новых легковых автомобилей в нашей стране. При этом марка Kia уже не первый год сохраняет лидерство среди иностранных брендов.

В 2020 году компания Hyundai планирует начать продажи в России сразу нескольких совершенно новых моделей, включая большой кроссовер Palisade, а также обновить уже присутствующие – например, седан Solaris и вседорожник Creta. Под брендом Genesis появятся вседорожный GV80 и четырехдверный G80, а главными новинками марки Kia должны стать седан Optima и кроссовер Seltos.

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