Эксперты подсчитали стоимость салата мимоза

Российские аналитики подсчитали, во сколько жителям обойдется одно из главных новогодних блюд – салат мимоза. В текущем году порция стоит 267,2 рубля, сообщает РИА «ФАН».
С прошлого года цена выросла на 3%. Чтобы ее определить, эксперты выяснили стоимость необходимого объема ингредиентов – майонеза, сыра, моркови, лука, яиц и рыбных консерв. Как пишет RT, майонез обойдется покупателям в 32 рубля, сыр – в 87, яйца – 10,2 рубля, а морковь и лук – восемь и пять рублей соответственно. Наиболее дорогой компонент – рыбные консервы, за которые придется отдать 125 рублей.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Не скажу, что сильно удивлен, но все-равно недоумеваю, почему в ТОП 2019 года самых обсуждаемых записей в моем журнале — тексты, связанные с СССР? «Беспредел в казарме» и «Кто должен защищать Родину?» лишь на 4-5 местах. На третьем месте запись «СССР вернулся в Россию…». А вот на вершине моего личного ТОПа записи, к которым написано […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Жуткие кадры с места стрельбы в центре Москвы / 19 декабря
- Скандалы: Признания Эраста Галумова / 6 декабря
- Стас Садальский жестко высказался по поводу смерти Юрия Лужкова / 10 декабря
- «Это мой крест»: Сын Никаса Сафронова переживает из-за сбитой им насмерть пенсионерки / 2 декабря
- «В принципе не могу разговаривать»: Шепелев заявил о неприязни к Малахову / 11 декабря
- Audi исключит кнопки из своих автомобилей / 14 декабря
- Объявлена дата старта продаж Huawei Enjoy 10s / 2 декабря
- Умер легендарный отечественный футболист / 21 декабря