Эксперты подсчитали стоимость салата мимоза

Российские аналитики подсчитали, во сколько жителям обойдется одно из главных новогодних блюд – салат мимоза. В текущем году порция стоит 267,2 рубля, сообщает РИА «ФАН».

С прошлого года цена выросла на 3%. Чтобы ее определить, эксперты выяснили стоимость необходимого объема ингредиентов – майонеза, сыра, моркови, лука, яиц и рыбных консерв. Как пишет RT, майонез обойдется покупателям в 32 рубля, сыр – в 87, яйца – 10,2 рубля, а морковь и лук – восемь и пять рублей соответственно. Наиболее дорогой компонент – рыбные консервы, за которые придется отдать 125 рублей.

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