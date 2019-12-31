Чешская компания вернула РосНИИРОСу дефицитные IPv4-адреса

Чешская компания Reliable Communications вернула Российскому научно-исследовательскому институту развития общественных сетей (РосНИИРОС) пул дефицитных IPv4-адресов.

23 апреля один из пяти региональных интернет-регистраторов RIPE NCC провел перерегистрацию блока из 390 тыс. IPv4-адресов от АНО «РосНИИРОС» к Reliable Communications. Однако в ноябре RIPE NCC получил официальный запрос от каждой из сторон с просьбой провести полную отмену проведенной ранее регистрации.

«Несмотря на перманентный характер такой перерегистрации ресурсов, RIPE NCC подходит индивидуально к подобным запросам сторон. По итогам изучения ситуации и позиции участников произведена полная и безусловная отмена трансфера, весь блок ресурсов зарегистрирован за АНО «РосНИИРОС», – говорится в сообщении RIPE NCC, информирует D-Russia.ru.

РосНИИРОС – автономная некоммерческая организация, созданная Институтом атомной энергии им. Курчатова и государственным комитетом РСФСР по делам науки и высшей школы в 1992 году. РосНИИРОС – старейший и крупнейший страновой интернет-регистратор (LIR) в России, он получил значительный пул IPv4-адресов задолго до того, как они стали дефицитом.

Дефицит и высокая цена адресов IPv4 обусловлены их острой нехваткой: переход на адресацию по новому протоколу IPv6 связан для провайдеров доступа со сменой оборудования, а обладание пулом адресов IPv4 позволяет этого избежать.

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