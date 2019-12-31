В Николаевской области охотники устроили стрельбу, есть погибший – полиция

29 декабря в селе Новогеоргиевка Николаевской области в результате конфликта с участием охотников погиб 27-летний мужчина, ранения руки и ноги получил 57-летний мужчина. Об этом проинформировали в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

«Полицейские выяснили, что в тот день компания местных жителей праздновали закрытие охоты (около пяти человек). Затем они приехали к знакомому – соседу, требовать возврата долга, двое начали бить мужчину, другие находились во дворе. Ссору услышал брат пострадавшего, который живет по соседству, и вышел на порог выяснить, что происходит. Когда к нему во двор зашел один из конфликтующих, в ответ домовладелец выстрелил из охотничьего ружья, попав селянину в голову», – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, о произошедшем стрелявший сообщил пришедшим требовать деньги.

«Среди присутствующих граждан был и брат погибшего. Убедившись в словах злоумышленника, он пошел домой (живет неподалеку) взял свое ружье и расстрелял убийцу брата. Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, а 45-летнего мужчину, который стрелял в злоумышленника, следователи задержали», – рассказали в полиции.

Уточняется, что раненый находится в больнице под охраной.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ст. 115 (умышленное убийство). С места происшествия изъяты оружие и гильзы 12-го калибра, их отправили на экспертизу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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