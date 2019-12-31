Новый способ мошенничества со штрафами выявили в Москве

В Москве мошенники рассылают по почте постановления о назначении административного штрафа, которые якобы вынесены Роспотребнадзором, сообщили СМИ.
Как передает РЕН ТВ, такие лжепостановления содержат неверные сведения о реквизитах для оплаты.
В Роспотребнадзоре предупредили, что в постановлении о штрафе должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства, а не юридическое лицо. В случае сомнений необходимо обращаться в соответствующий территориальный орган ведомства.
Напомним, в ноябре психолог Мария Игнатьева рассказала, как следует вести себя человеку, который стал жертвой мошенничества с банковской картой.
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