Ксения Собчак об итогах уходящего 2019 года: «Люблю, любима, счастлива»

Отечественная телеведущая и журналист Ксения Собчак на странице в Instagram подвела итоги уходящего 2019 года. Кроме достижений в профессиональной деятельности блогер особо отметила, что наконец счастлива в личной жизни, так как «любит и любима».

В преддверие Нового года многие знаменитости подводят своеобразную «черту» под прожитым периодом. Не стала исключением и Ксения Собчак, отметив, что в 2019 году ей удалось довольно успешно запустить проект на видеохостинге YouTube, снять две документальные ленты, взять несколько эксклюзивных интервью. Кроме того, ведущая вошла в число больше всего зарабатывающих на рекламе блогеров и в рейтинг наиболее цитируемых журналистов.

Не менее удачно сложилась в уходящем году и личная жизнь Ксении Собчак. В марте она пояснила о расставании с Максимом Виторганом, а уже в сентябре снова вышла замуж, спровоцировав немало разговоров в обществе несколько эпатажной свадьбой с Константином Богомоловым. Теперь же, как заметила Собчак, она «любит, любима и счастлива», поэтому с оптимизмом смотрит в будущее.

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