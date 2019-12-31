Новый хетчбэк Kia XCeed сертифицировали в России

Южнокорейская компания Kia прошла сертификацию в РФ на новый хетчбэк XCeed, который начнут продавать на местном рынке 2020 году.

Сообщается, что старт производства техники начнется уже в первом квартале на мощностях завода «Автотор». Кроме того, южнокорейские дизайнеры сумели максимально улучшить внешний вид автомобиля, который получил продвинутую внешность. Новинка стала максимально приближенной к современным моделям внедорожников.

Отличить новый хетчбэк XCeed от предшественника можно по форме радиаторной решетки, дополнительным обвесам. Автомобиль приводится в движение 1,4-литровым турбированным мотором на 140 л.с. мощности. Новинка получила семиступенчатую трансмиссию.

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