Новый хетчбэк Kia XCeed сертифицировали в России

Южнокорейская компания Kia прошла сертификацию в РФ на новый хетчбэк XCeed, который начнут продавать на местном рынке 2020 году.
Сообщается, что старт производства техники начнется уже в первом квартале на мощностях завода «Автотор». Кроме того, южнокорейские дизайнеры сумели максимально улучшить внешний вид автомобиля, который получил продвинутую внешность. Новинка стала максимально приближенной к современным моделям внедорожников.
Отличить новый хетчбэк XCeed от предшественника можно по форме радиаторной решетки, дополнительным обвесам. Автомобиль приводится в движение 1,4-литровым турбированным мотором на 140 л.с. мощности. Новинка получила семиступенчатую трансмиссию.
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Последнее: Автомобили корейского происхождения в последние годы регулярно возглавляют списки бестселлеров в разных сегментах рынка России. Аналитики подсчитали, в каких именно цифрах выражается прогресс брендов из Южной Кореи, число которых, как ни странно, сократилось. Десять лет назад на российском рынке присутствовало четыре корейских марки – Hyundai, Kia, SsangYong и Daewoo. По подсчетам агентства "Автостат", на тот […]
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