В РФ в продаже появился игровой монитор Acer Predator CG7

Разработчики из Acer решили порадовать российских поклонников предновогодним анонсом. Уже в скором времени на отечественном рынке появится 43-дюймовый игровой монитор CG7 с разрешением 4K UHD.

Зарубежная компания относительно недавно завершила разработку геймерского монитора. Помимо большой диагонали экрана выделяется и минимальный отклик, составляющий лишь 1 миллисекунду. Разрешение дисплея составляет 3840 х 2160 точек. Монитор также выгодно выделяется отличной цветопередачей, высокой контрастностью и яркостью – модель прекрасно подойдет для поклонников современных видеоигр, позволяя полностью погрузиться в виртуальный мир. Частота обновления картинки – 144 ГГц.

На данный момент Acer Predator CG7 можно приобрести в российских магазинах примерно за 100 000 рублей. Поскольку у дисплея присутствует порт USB Type-C, к нему можно подключать смартфоны. Еще одним интересным решением можно считать датчик автоматической регулировки подсветки – эта функция снижает нагрузку на глаза пользователей.

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