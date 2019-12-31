Вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище в Германии

В немецком городе Гайленкирхен в земле Северный Рейн – Вестфалия вандалы осквернили несколько десятков могил на еврейском кладбище, сбив надгробия и распылив синюю краску.
В сообщении полиции Ахена указывается, что свидетель инцидента заметил двух человек в балаклавах и темной одежде и вызвал правоохранителей, передает Deutsche Welle.
Подозреваемые были задержаны рядом с местом происшествия. При обыске у них нашли баллончики с краской и балаклавы.
Отмечается, что это были два молодых человека в возрасте 21 года и 33 лет, которые уже «известны полиции». Их отпустили через несколько часов, однако расследование продолжается.
Ранее в декабре вандалы осквернили более 100 еврейских надгробий во Франции.
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