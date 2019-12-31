Новый электрический кроссовер Nio EC6 получил мощную батарею

Состоялась официальная премьера нового купеобразного кроссовера под названием Nio EC6.

Известно, что старт продаж долгожданной модели состоится уже к осени 2020 года. Напомним, автомобиль получил улучшенную батарею с мощностью 100 кВт/ч. При таких параметрах можно проехать на электротяге порядка 615 километров. В более упрощенной комплектации автомобиль выдает 70 кВт/ч. и 435 километров на электротяге.

Также представители марки сообщили, что мощность нового электрического кроссовера составляет от 435 до 544 л.с., в зависимости от выбранной модификации. Кроме того, автомобиль получил продвинутый автопилот, а также панорамную крышу для более привлекательного вида салона. Остальные параметры пока остаются неизвестными.

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