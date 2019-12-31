Компания Volkswagen готовит к выходу новый внедорожник

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в скором времени выпустит новый внедорожник, выполненный на платформе от Teramont.
Весной нынешнего года на спецмероприятии в Китае продемонстрировали прототип модели, однако финальный экземпляр внедорожника получит радикальные отличия. В частности, новинка обладает уникальной формой светодиодной оптики и улучшенными бамперами. В салоне установили крупную панель, сенсорный блок управления климат-контролем и увеличенный дисплей.
Автомобиль будет поставляться на рынок с 2,0 и 2,5-литровыми бензиновыми моторами с мощностью до 299 л.с. Кроме того, внедорожник получил 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию и полный привод в максимальной комплектации.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В утреннее время суток 29 декабря в одном из населённых пунктов Башкирии родители обнаружили в кроватке тело умершей 8-месячной дочери. На данный момент причина смерти ребёнка остаётся неизвестной. Согласно информации интернет-портала «КП-Уфа», явных физических повреждений, которые могли стать причиной смерти, на теле девочки прибывшие на вызов стражи правопорядка не обнаружили. Сообщается, что тело дочери без […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Совсем оборзел»: голый Лазарев привел народ в экстаз / 26 ноября
- Мнение: Сергей Лавров как вероятный преемник Путина / 14 декабря
- Мнение: Как спасти западную демократию, конец сланцевой эпохи и проблемы мужчин в США / 6 декабря
- Водитель погиб на месте: поезд сбил легковушку в Башкирии / 26 декабря
- В Риме ученые нашли тайный склеп Ватикана / 22 декабря
- «Я по буквам читаю людей»: Анфиса Чехова показала сексуальный образ в полупрозрачной юбке / 2 декабря
- Медики: Лимон и оливковое масло помогут снять болевые ощущения в суставах / 21 декабря
- О чем мечтают россияне / 25 декабря