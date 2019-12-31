Компания Volkswagen готовит к выходу новый внедорожник

31.12.2019, 10:14, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в скором времени выпустит новый внедорожник, выполненный на платформе от Teramont.

Весной нынешнего года на спецмероприятии в Китае продемонстрировали прототип модели, однако финальный экземпляр внедорожника получит радикальные отличия. В частности, новинка обладает уникальной формой светодиодной оптики и улучшенными бамперами. В салоне установили крупную панель, сенсорный блок управления климат-контролем и увеличенный дисплей.

Автомобиль будет поставляться на рынок с 2,0 и 2,5-литровыми бензиновыми моторами с мощностью до 299 л.с. Кроме того, внедорожник получил 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию и полный привод в максимальной комплектации.



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