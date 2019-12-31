Компания Volkswagen готовит к выходу новый внедорожник

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в скором времени выпустит новый внедорожник, выполненный на платформе от Teramont.

Весной нынешнего года на спецмероприятии в Китае продемонстрировали прототип модели, однако финальный экземпляр внедорожника получит радикальные отличия. В частности, новинка обладает уникальной формой светодиодной оптики и улучшенными бамперами. В салоне установили крупную панель, сенсорный блок управления климат-контролем и увеличенный дисплей.

Автомобиль будет поставляться на рынок с 2,0 и 2,5-литровыми бензиновыми моторами с мощностью до 299 л.с. Кроме того, внедорожник получил 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию и полный привод в максимальной комплектации.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В утреннее время суток 29 декабря в одном из населённых пунктов Башкирии родители обнаружили в кроватке тело умершей 8-месячной дочери. На данный момент причина смерти ребёнка остаётся неизвестной. Согласно информации интернет-портала «КП-Уфа», явных физических повреждений, которые могли стать причиной смерти, на теле девочки прибывшие на вызов стражи правопорядка не обнаружили. Сообщается, что тело дочери без […]