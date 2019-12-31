«Тоже с трудом ходит»: директор Ротару вступился за Пугачеву

31.12.2019, 10:12, Разное

Сергей Лавров не согласен с замечанием музыкального эксперта Сергея Соседова. По мнению последнего, артистам в возрасте надо уходить со
сцены как можно скорее. Дескать, смотреть на Аллу Пугачеву, которая «еле дышит»,
зрителям неприятно.

В ответ Лавров заявил, что в других странах, исполнителей, которые
создавали музыкальную историю, ценят и любят. В пример концертный директор привел
итальянского композитора, аранжировщика и дирижера Эннио Морриконе. На родине
музыканта, которому, к слову, 91 год, со сцены не прогоняют. Композитор уже
несколько раз прощался со зрителем и, несмотря на это, все равно возвращался с
концертами. Эннио Морриконе публика всегда встречает овациями.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2019 в 9:31 PST

«Я был на его концерте, он тоже с трудом ходит, но об этом
даже не думаешь, когда на сцене столь гениальная личность. И когда видишь Аллу Пугачеву, понимаешь, что она сделала музыкальную культуру нашей страны. На ее
песнях выросли целые поколения. Ее песнями лечились, ее песнями жили,
влюблялись. И Ротару такая же безусловная суперзвезда, которая всегда собирала
стадионы. И запретить этим великим женщинам петь, это тоже самое, что Ленина из
Мавзолея вынести», – цитирует Сергея Лаврова сайт «Комсомольская правда».

Концертный директор добавил, что Алла Пугачева и София Ротару
– это символы целой эпохи. Их песни любят не только пожилые, но и молодежь.
Зрители голосуют за знаменитостей рублем, не зря на концертах артисток аншлаг,
а у программ с их участием большой рейтинг.



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