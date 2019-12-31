Болгария с помощью «Турецкого потока» сэкономит 35 млн евро в год

Болгария с 1 января 2020 года будет получать российский газ через «Турецкий поток», что позволит стране сэкономить около 35 млн евро на платежах Румынии за транзит, сообщила министр энергетики республики Теменужка Петкова.

Как уточнила министр, с 1 января точка доставки российского природного газа на территорию Болгарии по договоренности с российской стороной будет изменена, это будет точка Странджа, газ будет поступать с территории Турции.

«В результате соглашений, достигнутых между «Булгаргаз ЕАД» и «Газпром экспорт», цены на доставку для болгарских бытовых и промышленных потребителей природного газа будут снижаться почти на 5% ежегодно. Эта экономия обусловлена снижением стоимости доступа», – уточнила Петкова, слова которой приводятся на сайте министерства энергетики Болгарии.

По словам министра, в результате соглашения республика сэкономит 76 млн левов (около 35 млн евро). Ранее Болгария платила Румынии, которая выступала как страна – транзитер газа из России, передает Deutsche Welle.

Напомним, что Болгария ранее серьезно подвела Россию, когда поддалась внешнему влиянию и сорвала реализацию «Южного потока». Хотя этот проект был более выгодным для Софии. Ведь в этом случае страна была бы первой страной, принимающей российский газ. Москва тогда переиграла историю и договорилась о строительстве вместо «Южного» «Турецкого потока».

В начале декабря президент Владимир Путин заявил, что на этот раз Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории. В этот раз София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой.

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