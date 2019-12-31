Палаточный городок оппозиции снесен у парламента Грузии

31.12.2019, 10:12, Новости дня

Палаточный городок оппозиции, который был размещен у парламента у Грузии в течение нескольких месяцев, снесен полицией в ночь на 31 декабря, здесь установлены детские аттракционы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Оппозиционеры и их сторонники пытались помешать этому, задержано 10 человек.

Однако оппозиция – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили намерены устроить во вторник акцию протеста и вернуть палатки, большая часть которых находилась на проспекте Руставели после июньских антироссийских акций.

На месте находится полиция.

Напомним, месяц назад спецназ применил водомет против оппозиционеров, блокировавших здание парламента в Тбилиси, оттеснив протестующих от здания высшего законодательного органа.

Парламент Грузии в середине ноября не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В утреннее время суток 29 декабря в одном из населённых пунктов Башкирии родители обнаружили в кроватке тело умершей 8-месячной дочери. На данный момент причина смерти ребёнка остаётся неизвестной. Согласно информации интернет-портала «КП-Уфа», явных физических повреждений, которые могли стать причиной смерти, на теле девочки прибывшие на вызов стражи правопорядка не обнаружили. Сообщается, что тело дочери без […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика