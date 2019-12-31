Палаточный городок оппозиции снесен у парламента Грузии

Палаточный городок оппозиции, который был размещен у парламента у Грузии в течение нескольких месяцев, снесен полицией в ночь на 31 декабря, здесь установлены детские аттракционы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Оппозиционеры и их сторонники пытались помешать этому, задержано 10 человек.
Однако оппозиция – сторонники экс-президента Михаила Саакашвили намерены устроить во вторник акцию протеста и вернуть палатки, большая часть которых находилась на проспекте Руставели после июньских антироссийских акций.
На месте находится полиция.
Напомним, месяц назад спецназ применил водомет против оппозиционеров, блокировавших здание парламента в Тбилиси, оттеснив протестующих от здания высшего законодательного органа.
Парламент Грузии в середине ноября не смог принять поправки в конституцию о переходе к пропорциональной системе выборов. Правящее большинство в Грузии после этого покинули влиятельные депутаты, а перед зданием парламента начались акции протеста.
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