Юлия Михальчик о романе с экс-супругом Валерии Александром Шульгиным: «Я была им очарована»

Отечественная поп-исполнительница и композитор Юлия Михальчик в одном из недавних интервью вспомнила о романе с экс-супругом Валерии Александром Шульгиным. Певица призналась, что была очарована продюсером, а 20-летняя разница в возрасте с возлюбленным её ничуть не смущала.

Юлия Михальчик рассказала, что в первую очередь воспринимала Александра Шульгина как учителя и наставника. В проекте «Фабрика звёзд» он стал для неё «музыкальным авторитетом», а рабочие отношения со временем переросли в романтические. По словам певицы, она совершенно не следила за «перипетиями» в личной жизни продюсера, поэтому мало знала о проблемах с Валерией и бракоразводном процессе.



Относительно влюблённости Юлия Михальчик говорит, что, скорее всего, с её стороны она была. К Александру Шульгину певица испытывали много чувств – восхищение, благодарность, признательность, поэтому была просто очарована продюсером, а каждое его слово воспринимала как «непреложную истину».

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